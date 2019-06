Radio 24, Capuano: "Se per Ancelotti Insigne non è fondamentale è giusto cederlo"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24: “Insigne vale ragionevolmente 60-70 milioni di euro. Se Carlo Ancelotti conferma che è un giocatore importante, ma non fondamentale del progetto, allora per 65 milioni, può essere ceduto perché a quel prezzo può fare buon mercato. Dopo un'ottima partenza, Lorenzo ha fatto un po' fatica nel Napoli. In nazionale giocando in maniera diversa, ha fatto ottime cose, ma evidentemente c'è un problema di collocazione nel club. Insigne può partire, nonostante l'importanza che ha per i napoletani".



JAMES E LOZANO - "Sacrificare Insigne per Lozano e James? Se il messaggio è quello di dire che il Napoli alzi l'asticella del mercato di ingresso, assolutamente sì. Lozano è forte, su James bisogna fidarsi di Ancelotti. Non è quello che si è dimostrato nel 2014, il fatto che il Bayern Monaco lo rilasci, vorrà dire qualcosa. Non so se James Rodriguez possa essere titolare nella Juventus, ha dimostrato di essere un grande calciatore, ma non penso sia quello più tecnico della Serie A. Mentre su Lozano ti dico un convintissimo sì, su James, vista la sua storia recente e considerato il sacrificio di Insigne, dico che mi fido di Ancelotti se è lui a spingere per questa soluzione. Vedremo come andrà a finire, sono trattative molto complicate. Chi sacrificherei? Non Koulibaly, su Allan e Insigne, guarderei in faccia il mio tecnico e gli chiedo che intenzioni ha”.