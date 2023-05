Raducioiu racconta: "Al Milan prendevo pasticche, al Brescia mi iniettavano un liquido rosso"

"Solo in Italia si prendevano quelle cose. Negli altri Paesi ti davano medicine solo quando eri raffreddato".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una lunga intervista concessa ad AS, l'ex attaccante rumeno Florin Raducioiu ha ripercorso le tappe della sua carriera, parlando anche del suo periodo in Italia, tra Brescia, Verona e Milan: "Con tante morti premature, come quella di Vialli, Dino Baggio si è spaventato. Io quello che posso dire è che al Brescia a ogni partita ci facevano iniezioni di un liquido rosso, sembrava sangue. Parlai col dottore e mi disse che era una vitamina che faceva sì che il muscolo non si stancasse facilmente. Era normale prendere questo tipo di cose. Nel Milan ricordo che prendevamo anche delle pasticche".

Ma in controlli antidoping? Il rumeno spiega con l'iter fosse rispettato: "Erano con l’urina. Tutte queste domande nascono dalla morte di Vialli e di altri giocatori. La cosa ha fatto sì che iniziassero a fare domande su ciò che ci davano allora. Magari è stata solo una fatalità, o magari sono stati accelerati dei processi derivati da quei prodotti. Io ho 53 anni e sto bene. Solo in Italia si prendevano quelle cose. Negli altri Paesi ti davano medicine solo quando eri raffreddato".