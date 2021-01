Rai, Di Gennaro: “Gattuso da difendere a denti stretti. La gara di stasera ha assunto un significato pesante”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dario Di Gennaro, Rai Sport: “La gara di stasera ha assunto un significato pesante, al di là del fatto che sia un quarto di finale, è per questo che è stato scelto di schierare i titolarissimi. Si comprende perfettamente che le cose non stanno andando come si vorrebbe, pertanto stanno cercando di rientrare sul binario giusto. Bisogna cominciare a scalare uno degli obiettivi della stagione: la Coppa Italia.

Gattuso? Resta un allenatore da difendere a denti stretti. Tuttavia, la sua squadra è ondivaga: risultati casuali, da un 6-0, alla sconfitta col Verona. È una squadra che deve ancora essere controllata adeguatamente, ma sulla confusione tattica direi che può essere anche data da chi acquista i giocatori. Il Napoli cerca un terzino sinistro che non è mai arrivato; cercava elementi per il 4-2-3-1 e poi è stato costretto sulla mediana. Non sempre si possono adattare i giocatori, né esce un Mertens dal cilindro. Un gap tra dichiarato e reale c’è, ma siamo di fronte ad una situazione straordinaria: si gioca ogni 3 giorni e di questo ne ha risentito la rosa, senza Osimhen e Mertens".