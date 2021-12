Raiola: "De Ligt è pronto per un nuovo step. La FIFA? Fa propaganda in stile Corea del Nord"

Lunga intervista a Mino Raiola su NRC. Tra i tanti argomenti trattati, il noto agente ha parlato anche della battaglia della FIFA per ridurre il potere e le commissioni dei procuratori nel calcio: "La FIFA vuole un proprio collegio arbitrale, una propria banca, vuole essere uno Stato. Ma non ha un buon governo, non ha niente a che fare con una buona gestione aziendale. È un'organizzazione che ha fatto incarcerare diversi dirigenti per corruzione. Quando il boss della FIFA Gianni Infantino va da qualche parte, viene accolto come se fosse Angela Merkel. Ma non permetto certo alla FIFA di dirmi come vivere, la FIFA fa un indottrinamento e una propaganda a livello della Corea del Nord. Abbiamo preparato cause in Italia e Francia, le vinceremo perché i buoni vincono sempre. Mi danno dell'usuraio? L'immagine dell'usuraio non mi dà fastidio. Non ho mai detto di lavorare a buon mercato".

Raiola ha poi proseguito parlando del futuro di uno dei suoi assistiti, il difensore delle Juventus Matthijs De Ligt: "È pronto per un nuovo step e lo pensa anche lui".