Rambaudi: "A Genova ha giocato solo il Napoli, gli episodi hanno fatto la differenza"

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex giocatore Roberto Rambaudi. “Mancando 3-4 giocatori tipo Koulibaly e Fabian che se c’è è tanta roba, Mertens, è normale che fai fatica orche sono dei leader tecnici ed emotivi. Ci sono giocatori che se li hai a disposizione entri in campo e sei già sull’1-0. Immobile nella Lazio, Lukaku all’Inter o Ronaldo nella Juve. Nel Napoli se non c’è Mertens fai difficoltà. A Genova ha giocato solo il Napoli, ma di che parliamo? Gli episodi hanno fatto la differenza, ti distruggono psicologicamente. Di Lorenzo uno dei migliori in campo. Bravissimi Elmas e Lozano in tutte e due le fasi. Perin è stato il migliore in campo, Ospina non ha fatto una parata".