Rambaudi a sorpresa: "Un giocatore del Napoli può diventare molto forte"

Roberto Rambaudi, presente a 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari e del sorteggio Champions che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona.

"Dopo due sconfitte in campionato i tre punti erano obbligatori e sono stati ottenuti in modo ottimale. Il Napoli ha fatto una partita bella e cattiva contro una squadra che ti fa giocare male. Gli azzurri hanno dominato, anche se restano dei difetti difensivi che sono anche individuali. Kvara, Osimhen e Politano si cercano molto e fanno male agli avversari. Questi tre calciatori si completano a vicenda. Il Napoli sta cercando di indirizzarsi sulla strada che ha portato lo Scudetto: la gioia di giocare e di vincere le partite. Nei 5 mesi di gestione Garcia c'era la sofferenza di vincere, ora si cerca di dominare l'avversario per raggiungere un posto in Champions ed eliminare il Barcellona, avversario alla portata. Cajuste? Lui è un grande prospetto ed è adatto per il modo di giocare del Napoli. Può diventare un calciatore molto forte. Se il Napoli fa delle prestazioni di livello può arrivare a qualsiasi obiettivo, tranne lo Scudetto che ormai è lontano. Il DNA degli azzurri consiste nel dominare le partite".