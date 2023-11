Rambaudi: “Alcuni difensori del Napoli hanno la cazzata incorporata”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il successo esterno degli azzurri contro la Salernitana: “Faccio tre considerazioni dopo Salernitana-Napoli: prima di tutto, ho rivisto alcuni concetti della vecchia idea di calcio del Napoli. Lobotka, leader tecnico della squadra, è tornato protagonista. Da lui parte tutto, si era un po’ perso in precedenza perché era stato tagliato fuori dal gioco.

In secondo luogo, c’è stata nuovamente la riaggressione sul portatore di palla avversario, anche se confusa e individuale. E’ stata un po’ disorganizzata ma si vede che ci hanno lavorato. Se conquista la palla nei 30 metri, come ha fatto lo slovacco, si può andare subito a fare gol.

Infine, bisogna fare la partita nella metà campo avversaria per arginare i problemi difensivi. In quel reparto ci sono alcuni elementi non di livello che hanno la cazzata incorporata. Bisogna portarli fuori dall’area e non farli difendere bassi, altrimenti il gol lo prendi”.