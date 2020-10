Rambaudi bacchetta Lobotka: "Contro l'AZ ha fatto il compito, lì serve rischiare!"

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi ovviamente sui temi di casa Napoli: "Lobotka contro l'AZ ha fatto il compitino, tre metri, tre metri. In quella zona devi rischiare per creare superiorità, lui non l'ha fatto. Sono d'accordo sul fatto che è mancata cattiveria negli ultimi 15 metri, il coraggio di fare certe giocate. Negli ultimi metri è mancata l'idea di fare calcio".