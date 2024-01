Rambaudi boccia Dragusin: "Mi ricorda molto l’operazione Kumbulla che fece la Roma"

Roberto Rambaudi, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli

Roberto Rambaudi, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli e della gara che domenica gli azzurri giocheranno in casa del Torino: "Mazzocchi? Un profilo che serviva già a giugno. La strategia di mercato in estate è stata sbagliata ma questo si sapeva già, la squadra ha bisogno di uno spartito e una guida. Samardzic? Lo vedo più centrale, anche se è un giocatore abbastanza completo da cui si possono tirare fuori cose importanti.

L'obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League e i giocatori devono metterci qualcosa di loro. Il Torino è un avversario ideale perché gioca molto sugli uno contro uno. Nel Napoli ci sono tanti giocatori bravi che sono diventati bravissimi con Spalletti in panchina, ma non c'è l'abitudine a vincere. Anche Lozano è andato via e non è stato rimpiazzato a dovere. Ora si è fatto il mea culpa e a fine stagione si chiuderà un ciclo per questi giocatori, bisogna alzare il livello e prendere elementi già pronti. Ora però l'obiettivo deve essere la qualificazione Champions e l'allenatore deve essere bravo ad incidere, magari cambiando anche modulo.

Formazione per Torino-Napoli? In attacco Simeone più di Raspadori, a prescindere da tutto. A centrocampo Cajuste e Gaetano possono essere dei giocatori giusti per spostare gli equilibri in una gara molto tattica. Il risultato di domenica sarà fondamentale per indirizzare la stagione degli azzurri".