Rambaudi boccia Garcia: "Non impone il suo gioco, non è un allenatore da scudetto”

"Dal Napoli voglio un’identità ben precisa, un coraggio che l’allenatore predica ma non si vede nei cambi che fa".

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il pareggio interno degli azzurri contro il Milan: "Il Napoli ha valorizzato i suoi singoli con il gioco, adesso Garcia non deve semplificare il concetto parlando di mettere Kvara o altri nelle migliori condizioni. Che succede se manca uno degli elementi migliori? Non si gioca più?

Dal Napoli voglio un’identità ben precisa, un coraggio che l’allenatore predica ma non si vede nei cambi che fa. Il Napoli ha costruito una sua identità per vincere il campionato, consistente nel giocare alto attaccando l’avversario. Ora si indietreggia e ci si mette in difesa, con una linea imbarazzante che fa prendere brutti gol. I giocatori qui si sono valorizzati e sono diventati dei top europei, mentre adesso certi elementi sono irriconoscibili. Uno è Lobotka, che prima aveva 2-3 soluzioni palla al piede e ora deve attendere le ripartenze. Garcia non è un allenatore da Scudetto, non impone il suo gioco e non domina le gare”.