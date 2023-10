Rambaudi: “Fossi nel Napoli sarei arrabbiato per la gara persa col Real Madrid”

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Certe gare non hanno bisogno di essere preparate, i giocatori basta che sentano quella musichetta in Champions che si caricano. Il Napoli poteva far meglio col Real Madrid, ma Garcia ha bisogno di mettere ancora qualcosina a posto. Se vuoi fare il salto di qualità devi essere arrabbiato per la sconfitta, non devi compiacerti per aver giocato bene. La mentalità arriva con la voglia di migliorarsi ed il risultato col Real Madrid deve far riflettere. Però se vediamo il bicchiere mezzo pieno diciamo che dei miglioramenti per il Napoli ci sono stati”.