Rambaudi: “Ho una convinzione: al Napoli arriverà Conte con Manna”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli: “Manna? Si stanno facendo le cose giuste. Si sta prendendo prima il DS, che poi selezionerà il nuovo allenatore. Meluso? In questa annata si è ritrovato in una baraonda, ha fatto ciò che poteva fare e non ha colpe per quanto successo quest’anno. L’arrivo di Manna può essere paragonato a quello di Giuntoli dal Carpi.

ADL spero abbia capito gli errori di questa stagione, lui deve prendere uomini che assecondino la sua idea di calcio. Manna si troverà in una situazione facile da gestire, considerato il disastro di quest’anno.

Il nome del nuovo allenatore? Dipenderà molto dall’arrivo o meno nelle coppe, secondo me la scelta del DS è stata suggerita dal tecnico che arriverà. Io sono convinto che la coppia che vedremo sarà Conte-Manna, ADL stravede per l’ex Juve e Inter e sa che vuole un progetto tecnico: con la scelta del dirigente vuole convincerlo ad accettare. Sarebbe l’allenatore ideale per una ricostruzione: da calciatore non mi piaceva ma è un grande allenatore, che fa giocare le squadre in un certo modo e tira fuori il meglio dai calciatori. Gasperini? Un fenomeno, ha valorizzato tanti calciatori che poi in altre squadre non hanno reso allo stesso modo”.