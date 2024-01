Rambaudi: “Il Napoli visto a Roma era da metà classifica, curioso di vederlo al completo”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e del pareggio ottenuto dal Napoli con la Lazio

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e del pareggio ottenuto dal Napoli con la Lazio: “A me la partita giocata dal Napoli con la Lazio è piaciuta, perché la squadra ci ha messo applicazione, determinazione e voglia pur senza avere giocatori di qualità davanti. I difensori mi sono piaciuti. La formazione vista a Roma era da metà classifica. Una squadra difensivista è la Lazio, il Napoli doveva colmare delle lacune con il possesso e il giro palla. Se avesse concesso spazi, i biancocelesti sarebbero stati letali. Invece hanno tirato solo una volta in porta. Sono curioso di vedere questo Napoli con i titolari in campo.

Dichiarazioni Osimhen? Solo in Italia si fa dietrologia su un addio annunciato in anticipo. Io penso che il giocatore avrà una responsabilità in più e darà il 200% sapendo che lascerà la squadra a fine anno.

Zirkzee? Un calciatore completo e che può ancora migliorare. Non c’entra nulla con Raspadori, che personalmente non mi piace. Da un giocatore pagato 40 milioni mi aspetto che faccia la differenza”.