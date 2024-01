Rambaudi: “Mazzarri ha voluto fare il padre di famiglia, ora faccia l’allenatore”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli: “Se il ritiro è servito al Napoli? Secondo me non è stato un provvedimento punitivo, cambiare è servito ai giocatori per vedere le cose in modo diverso. Se si fanno le stesse cose i risultati rischiano di essere gli stessi, cambiando qualcosa si sono visti altri risultati. Con la Salernitana si è vinto nel recupero e c’è stata una prestazione in crescendo nonostante il 50% della squadra in campo fosse diversa. Si è fatto un lavoro fisico e si è vista più umiltà. In questo secondo aspetto ha influito anche l’assenza di calciatori importanti, alcuni calciatori come Simeone e Cajuste hanno mostrato personalità. Il primo ci ha messo molta fisicità, il secondo ha dimostrato qualità tecniche e si è assunto delle responsabilità.

Supercoppa? Si gioca in un momento di grande difficoltà per il Napoli, bisogna essere obiettivi in questo senso. L’Inter è più avanti rispetto alle avversarie. In questo momento io credo che il Napoli sia più concentrato sul prossimo impegno in campionato con la Lazio, che è più importante per la stagione degli azzurri.

Errori di Mazzarri? Il toscano ha voluto fare il padre di famiglia. Ora deve fare l’allenatore, cosa che sa fare molto bene, e prendere delle decisioni importanti”.