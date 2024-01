Rambaudi: “Serve una figura di carisma, al posto di Mazzarri opterei per Cannavaro”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli: “Il ritiro è una cosa che va vista in modo costruttivo, non punitivo. Credo che in questo momento Mazzarri debba capire che non può più fare il gestore o il padre di famiglia, ma l’allenatore. Sappiamo cosa ha fatto prima a Reggio Calabria e poi a Napoli. Con Garcia si è cercato di andare in direzione opposta rispetto a quanto faceva Spalletti, il toscano invece ha cercato di replicarlo nelle scelte in campo e nelle dichiarazioni. Ora bisogna allenare e deve entrare a gamba tesa nelle decisioni.

Secondo me quella del ritiro non è una scelta sbagliata da parte del club, anzi è una cosa giusta. I risultati non stanno arrivando e se si continuano a mantenere gli stessi comportamenti non cambierà nulla, provare a variare delle cose è assolutamente necessario.

Chi sulla panchina azzurra se Mazzarri non avesse la forza di andare avanti? Serve una figura di carisma, io opterei per Cannavaro.

Il Napoli lo scorso anno, con un allenatore visionario e stratega, è riuscito a ottenere dei risultati grazie a degli ottimi giocatori che in un certo spartito sono diventati grandi. Ottenuto lo Scudetto, bisognava mettere dentro la rosa degli interpreti abituati a vincere e ai grandi contesti. In questa squadra adesso non ce ne sono

Il Napoli che ho visto domenica pomeriggio a Torino è da metà classifica, niente di più”.