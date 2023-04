Rambaudi si sbilancia: “Se il Napoli batterà il Milan, vincerà la Champions”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’ su TeleVomero in vista di Napoli-Milan

Il Milan gioca in ripartenza e nelle transizioni negative, abbina gamba a qualità tecniche individuali importanti. Inoltre mancheranno elementi importanti Kim e Anguissa, saranno fondamentali le scelte di Spalletti per sostituirli. Con Juan Jesus non si possono perdere palloni sanguinosi, altrimenti il brasiliano sarebbe bruciato in velocità. Bisogna far fare ai rossoneri cose che non sanno fare, come correre dietro al pallone.

Le partite di campionato non contano adesso, nel Napoli la medicina è Osimhen: il Milan difensivamente ha dei problemi e ci sono delle frecce importanti nell’arco azzurro. Raspadori? Un calciatore normale che non aggiunge nulla, a differenza del nigeriano, di Kvara ma anche di Lozano. Se il Napoli passerà il turno, allora vincerà la Champions League”.