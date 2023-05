Rammarico scudetto? Marotta: "L'Inter deve sempre contenderlo, ma merito al Napoli"

Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Verona: "È importante continuare così, determinante per il raggiungimento dell'obiettivo. Sono convinto che anche stasera faremo la nostra prestazione: se la faremo come contro la Lazio sono convinto che il risultato sia alla nostra portata".

C'è un po' di rammarico per non essersi giocati lo scudetto?

"È normale che nel campionato italiano una squadra come l'Inter debba sempre gareggiare per il massimo, però bisogna riconoscere il merito del Napoli che vincerà lo scudetto meritatamente".