Ranieri: "Non escludiamo Napoli, Lazio e Juve dalla lotta-Scudetto!"

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha come obiettivo chiaro in mente la salvezza, però sa benissimo che non sarà facile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha come obiettivo chiaro in mente la salvezza, però sa benissimo che non sarà facile. A La Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossoblù ha parlato così: "Sarà dura. Io sarò pure stimato, ma da solo non ce la faccio. La Serie A - si legge sulla rosea - è un patrimonio, tutti dobbiamo aiutare il Cagliari".

Ranieri poi prosegue: "Come ho trovato il Milan e l'Inter? Sono due squadre che hanno una grande organizzazione, con Loftus Cheek che è la novità per i rossoneri: se lui ha la palla tra i piedi è difficile togliergliela. Ma non escludo Napoli, Lazio e la Juventus che non ha le coppe e a marzo e aprile questo aspetto sicuramente conterà".