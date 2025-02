Ranocchia: "Conte il mio padre calcistico. Ti entra nella testa e ti rende vincente"

"È il mio padre calcistico. Il primo a credere in me, quello che mi ha fatto esordire e formato". Così Andrea Ranocchia su Antonio Conte. L'ex difensore dell'Inter ha parlato dell'attuale tecnico del Napoli ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ti cambia la testa. Lui ha rivoluzionato il calcio, esiste il filone Conte così come il filone Guardiola. Arezzo, primo allenamento, entra nello spogliatoio e dice alla squadra: 'Adesso facciamo le giocate memorizzate'.

Fino a quel momento si parlava d’altro, si faceva altro. In allenamento insegnava movimenti che portavi identici in partita. Ti sfiancava, le sedute erano durissime, ma garantivano risultati e quando alla fatica corrisponde il successo il giocatore ci sta col cuore. Conte ti fa credere in quello che dice e insegna, ti porta oltre il limite, ti entra nella testa e rende vincente. Guarda cosa sta combinando a Napoli con una buona squadra. Buona, non ottima. L’Inter è molto più forte.

Gasperini, Sarri e Ventura? Per un difensore Gasperini è il massimo. L’ho avuto poco, ma quel poco mi è bastato per apprezzarne le idee e la mentalità. Era già moderno al Genoa, lui da una parte e gli altri dall’altra. E oggi viene imitato, se non addirittura copiato".