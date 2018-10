Rapina a Milik, Cruciani attacca ancora Napoli: "E' una città 'no Rolex', li portano solo i delinquenti come a Caracas"

"Dobbiamo dire una cosa su Napoli: è una città "no Rolex", non li dovete nemmeno comprare! E’ inutile, tanto ve li rubano Milik è stato aggredito con una pistola. Non succede da nessun’altra parte la stessa cosa, in nessun’altra città!". Così il conduttore de "La Zanzara" su Radio 24 Giuseppe Cruciani che spiega: "Andrebbe scritto all’ingresso della città che non li devono portare, ormai i Rolex li tengono solo i delinquenti. Praticamente come a Caracas".