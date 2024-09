Rapina a Neres, il Prefetto: "Viva preoccupazione, l'accaduto sarà oggetto d'analisi"

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, si è espresso sull'increscioso accaduto della scorsa notte ai danni del neo acquisto del Napoli David Neres, rapinato dopo la sfida vinta con il Parma 2-1.

Le dichiarazioni del Prefetto sono state riportate dal quotidiano Il Mattino: "Viva preoccupazione per quanto accaduto, che sarà oggetto di specifica analisi in occasione della prossima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, fissata per giovedì prossimo 5 settembre alle ore 9:30 allo scopo di promuovere le ulteriori iniziative di prevenzione".