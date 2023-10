Raspadori alla Rai: "Grande reazione, non era facile. Abbiamo dimostrato la nostra forza"

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli autore del gol del 2-2 contro il Milan, ha commentato il match ai microfoni della 'Domenica Sportiva' su Rai 2.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli autore del gol del 2-2 contro il Milan, ha commentato il match ai microfoni della 'Domenica Sportiva' su Rai 2: "L'anima del Napoli è la stessa dei primi 15' e di quella del secondo tempo. Abbiamo avuto una grande reazione, non era facile reagire. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo in tutte la frazioni gioco.

Contenti di quando dimostrato oggi. Dal punto di vista mentale eravamo in partita, abbiamo avuto difficoltà a prenderli negli ultimi 25' del primo tempo, ma ci siamo riorganizzati negli spogliatoi a livello tattico. Il cambiamento ci ha dato una mano. Penso che non ci manchi tanto per esprimerci al meglio, è una cosa che va ricercata in tutte le frazioni di gioco. Nel secondo tempo a tratti abbiamo avuto in mano la partita e anche nei primi 15' del primo tempo abbiamo fatto bene. La continuità è lo step che ci manca per raggiungere il nostro potenziale.

In diverse situazioni non abbiamo avuto la pulizia tecnica che si può esprimere con i giocatori che abbiamo. Stiamo lavorando ogni giorno per vincere la partita più importante, ossia quella successiva. Potevamo anche vincerla però dobbiamo essere soddisfatti della reazione con la consapevolezza che tante cose le abbiamo fatte bene".