Raspadori alla Rai: "Non siamo guariti, ma avevamo bisogno di una vittoria così"

Giacomo Raspadori, match-winner azzurro contro la Juventus, dopo il match del Maradona ha parlato anche al microfono della Rai

Giacomo Raspadori, match-winner azzurro contro la Juventus, dopo il match del Maradona ha parlato anche al microfono della Rai: "Il gol è una soddisfazione personale importante, però, come sempre, è giusto mettere davanti il lavoro della squadra, visto che abbiamo fatto una grande partita. Anche nei momenti in cui siamo stati un po' più in difficoltà, siamo riusciti a rimanere la partita e ciò non era semplice. Avevamo bisogno di vincere una partita del genere in casa davanti ai nostri tifosi e contro una grande squadra. Questa vittoria ci voleva e siamo molto felici di averla ottenuta.

Questa vittoria dice che siamo tornati? Io penso che, nella nostra testa, debba balenare il pensiero che ci debba essere tanto lavoro da fare. Siamo indietro sulla classifica, quindi dobbiamo essere lucidi e dobbiamo sapere che stiamo facendo grandi passi in avanti, ma questo non significa che siamo guariti. Abbiamo bisogno di lavorare: abbiamo la fortuna di poterlo fare anche con qualche giorno in più, aspettando la prossima partita. Quindi, dobbiamo avere questa mentalità, perchè è solo attraverso il lavoro che possiamo dare continuità a quello che, fino a questo momento, abbiamo fatto di buono".