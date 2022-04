Raspadori deluso: "I corner ci hanno penalizzato, il Napoli aveva grandi motivazioni"

TuttoNapoli.net

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, parla così a DAZN dopo la partita persa 6-1 dai neroverdi in casa del Napoli: "Abbiamo pagato i due calci piazzati iniziali e le motivazioni del Napoli, non possiamo fare altro che un mea culpa e ripartire con energia".

Qual è il suo ruolo?

"Nasco prima punta dalle giovanili ma in questa posizione (defilato a sinistra, ndr) riesco forse ad esprimermi un po' meglio: la statura mi può limitare spalla alla porta ma credo di poter fare entrambi".

Cosa è successo nei venti minuti iniziali?

"Non c'è una sola motivazione e non è giusto concentrarsi troppo su quei ventuno minuti. Come si cancella in fretta una grande vittoria, lo stesso va fatto nella sconfitta. Una cosa che mi ha sempre contraddistinto è cercare di essere un punto di riferimento, un leader. Avere qualcuno che nelle difficoltà aiuta serve alla squadra".