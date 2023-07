Raspadori e la Nazionale: "Da Scalvini a Frattesi, il nostro è un ciclo vincente!"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato anche della Nazionale

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato anche della Nazionale di cui lui è un elemento giovane ma già importante: "Con Mancini dobbiamo portare avanti il percorso iniziato con la vittoria degli Europei. Il nostro è un ciclo vincente e non bisogna mai dimenticarlo. Scalvini, Gnonto, Scamacca, Frattesi sono fortissimi, hanno tanta voglia di migliorarsi. E questa loro crescita porterà solo benefici. Perché la forza di tutti noi è quella di non pensare di essere già arrivati".

L'Italia viene dalla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Raspadori, a tal proposito, non nasconde l'amarezza: "Certo che lo è. La delusione per la mancata qualificazione in Qatar ha cancellato i ricordi belli e il lavoro straordinario fatto in questi anni. Si vince quando si costruisce, quando si mettono dentro nuovi talenti, non solo quando si alzano trofei al cielo".