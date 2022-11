Raspadori: "Italia deve essere spensierata come facciamo col Napoli"

Così parla Giacomo Raspadori, in vista delle amichevoli contro Albania e Austria, in alcune parole riportate da Il Mattino

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia deve essere spensierata come il Napoli. Così parla Giacomo Raspadori, in vista delle amichevoli contro Albania e Austria, in alcune parole riportate da Il Mattino: "Mancini a giugno disse a noi giovani di affrontare nuove sfide. Sicuramente è stato un aspetto molto importante, sentirsi dire queste parole dal ct mi ha portato ad accettare questa nuova realtà.

È stato un messaggio che è arrivato ed è stato importante per la mia scelta. Una delle cose principali è il coraggio di rischiare, di giocare in avanti e di essere spensierati nell’affrontare la partita come facciamo con il Napoli. Questo può essere uno degli aspetti che ci può portare ad affrontare la partita nel migliore dei modi".