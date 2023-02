Raspadori ko, ex medico Italia: "Come si può parlare di tempi di recupero? Aspettiamo diagnosi"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio e presidente dell’A.M.I.C.A: "Si parla sempre tanto, ma non so con che criterio si possano pronosticare 3-4 settimane di stop senza alcuna diagnosi accurata. La distrazione muscolare è una leggerissima lesione, in quel caso i tempi di recupero si accorcerebbero ulteriormente. Per arrivare al mese pieno di stop, bisognerebbe che gli esami riscontrassero una lesione vera e propria dei muscoli degli adduttori".