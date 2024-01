Raspadori, l'ex allenatore: "Il gioco attuale del Napoli gli fa perdere tanto"

"Futuro Raspadori? Spero che possa trovare la soluzione migliore per continuare la sua crescita, sia per minuti che per gioco".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Francesco Cattani, ex allenatore di Raspadori ai tempi dell'under 15 con il Sassuolo: "Giacomo non sta vivendo un grande momento, ma il suo talento non è a rischio. Tutti i giocatori hanno bisogno di continuità ed è un peccato che al momento stia trovando poco spazio. Sono sicuro che il Napoli presto avrà bisogno di lui dal primo minuto e Jack si farà trovare pronto, come ha sempre fatto da quando lo conosco. Ora Osimhen è impegnato in Coppa d'Africa e questo momento lo favorirà per mettersi in mostra ulteriormente. E poi anche quando tornerà, continuerà ad avere delle occasioni. Viene utilizzato anche come esterno o sottopunta. Poi va detto che il Napoli ora non è più una squadra capace di pressare gli avversari, di stare stretta e palleggiare per 90' nella metà campo avversario. E questo fa perdere tanto al gioco di Raspadori, che ha scelto Napoli perché era sicuro che le idee di Spalletti lo avrebbero esaltato. Non è tanto una questione di moduli, ma di principi di gioco. E quelli attuali non si sposano tanto con le caratteristiche di Giacomo.

Futuro Raspadori? Spero che possa trovare la soluzione migliore per continuare la sua crescita, sia per minuti che per gioco. Se Giacomo la vedrà a Napoli, allora spero che resti. Altrimenti è giusto che poi faccia le sue valutazioni. Raspadori è un riferimento per tutto il calcio italiano e per la Nazionale di Spalletti, a 24 anni non ha logico che giochi solo spezzoni di partita".