Raspadori ricorda Vialli: "Sarai sempre un esempio per tutti"

Così l'attaccante del Napoli e dell'Italia Giacomo Raspadori ha voluto ricordare Gianluca Vialli dopo la sua scomparsa nella mattinata di oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Penso che tu non voglia che noi piangiamo, solo i bei ricordi possono alleviare il dolore. Sono grato dei momenti in cui ho potuto condividere la tua presenza. Sarai sempre un esempio per tutti. È stato un onore averti conosciuto". Così l'attaccante del Napoli e dell'Italia Giacomo Raspadori ha voluto ricordare Gianluca Vialli dopo la sua scomparsa nella mattinata di oggi a 58 anni.