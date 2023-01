Raspadori su De Zerbi: "Per me è stato tutto, lo ringrazierò sempre per una cosa"

iacomo Raspadori, attaccante del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche del suo ex allenatore

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche del suo ex allenatore al Sassuolo Roberto De Zerbi: "Gli mando un grande abbraccio, per me è stato tutto. Mi ha fatto debuttare nel mondo dei grandi, mi ha insegnato tanto sia dal punto di vista tecnico e comportamentale. Lo ringrazierò sempre per avermi fatto debuttare e tutto il resto".