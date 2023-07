Raspadori su Garcia: "Ottime impressioni, ci ha dato due indicazioni"

Nel corso di una lunga intervista a Il Mattino, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato delle sue prime impressioni riguardo al nuovo tecnico

Nel corso di una lunga intervista a Il Mattino, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato delle sue prime impressioni riguardo al nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia: "Ottime, sia sotto il profilo umano che tattico. I suoi principi di gioco e le sue idee li stiamo imparando in questi giorni di ritiro, che per noi sono importantissimi".

Due parole riguardo alle prime indicazioni date dal mister francese: "Ci ha detto che dobbiamo andare oltre a quello che è stato fatto, che non dobbiamo fermarci e che dobbiamo continuare a volerci migliorare giorno dopo giorno proprio come abbiamo fatto fino ad adesso. Dopo un’annata come questa, può sembrare difficile resettare ma dobbiamo avere ancora più voglia ed entusiasmo. E devo dire che non ci manca nulla di tutto questo"