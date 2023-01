Raspadori sul ruolo: "Sono disponibile, posso fare anche la mezzala o giocare ovunque"

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli

L'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli: "Ruolo? Sono entusiasta di essere qui, Spalletti mi ha provato in vari ruoli. Sono sempre disponibile e penso che possa fare anche il ruolo di mezzala. Per la squadra posso giocare ovunque, in base a dove c'è bisogno. Penso di potermi esprimere al meglio. Cerco di rubare qualcosa ai miei compagni perché la predisposizione è quella di mettersi sempre a disposizione della squadra".