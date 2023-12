Rastelli presenta il Cagliari: "Ti fa fare la partita, ma non si disunisce anche se va sotto"

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juliano era un giocatore elegante, efficace ed attaccato alla maglia. Di giocatori così ne nascono pochissimi nella storia, per Napoli è stato un grandissimo simbolo.

Il Cagliari di Ranieri? E’ una squadra che non s’arrende, ti fa fare la partita, va sotto, ma riesce sempre in rimanere in partita. Non si disunisce e negli ultimi quindici minuti, con le letture di Ranieri, trova sempre la zampata. Non è un caso quando le cose si ripetono con una certa continuità, vuol dire che Ranieri sta facendo un bel lavoro sulla testa dei calciatori”.