Ravanelli: "A gennaio la Juve non prenderà nessuno. Bonucci? Nella difesa a 4 fa fatica"

"Phillips? Non gioca da due anni, non credo serva alla Juve".

TuttoNapoli.net

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex Fabrizio Ravanelli ha parlato del mercato della Juventus sostenendo che non è il momento ideale per pensare a nuovi arrivi: "Credo che Giuntoli non acquisterà nessuno, considerata la difficile situazione economica. Allegri ha fiducia dei suoi calciatori e può anche aver paura che un nuovo arrivo vada a rovinare l’equilibrio costruito. Phillips? Non gioca da due anni, non credo serva alla Juve".

Su Bonucci: "Credo che Bonucci, al di là di tutto, abbia sofferto un po’ per qualche infortunio e da lui ci aspetta sempre un determinato livello di prestazione. Poi è ovvio che la carta d’identità avanza, giocando in un ruolo importante come il suo va incontro a delle difficoltà, soprattutto se gioca in una difesa a 4. Mentre alla Roma darebbe una grossa mano, perché gli arriverebbero degli stimoli che ora non riesce a trovare. E dall’altro lato, Bonucci darebbe quell’esperienza che alla Roma manca. Se gioca braccetto sinistro, come a Berlino, è ovvio che fa fatica”.

Su Allegri: "Lui ha vinto tutto, ha portato la Juve a disputare due finali di Champions. Poi si può obiettare se gioca bene o se gioca male, ma poi ha vinto. Negli ultimi anni non ha vinto, ma non ha gli stessi giocatori di prima. Allegri quest’anno sta facendo un miracolo. Non è colpa di Allegri se la squadra sbaglia certi gol”.