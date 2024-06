Ravanelli: "ADL ha scelto tanta juventinità. Con Conte si può tornare a vincere"

Fabrizio Ravanelli, ex compagno di Conte ai tempi della Juventus, ha parlato in un'intervista a Il Mattino della scelta del tecnico leccese

Antonio Conte guiderà il nuovo corso del Napoli. È un gran bel colpo quello di De Laurentiis?

"Sicuramente. Credo che si apra una nuova era per il Napoli con tanta juventinità".

Che Napoli dovranno aspettarsi i tifosi?

"Credo che sarà un Napoli aggressivo, con tanta cattiveria e determinazione in campo, quella determinazione che ha sempre contraddistinto le sue squadre. Penso che il Napoli prendendo Conte possa essere una delle squadre candidate a vincere lo Scudetto per il prossimo anno".