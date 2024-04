Ravanelli: "Caso Acerbi-Jesus? È strano che nessuna telecamera abbia ripreso"

Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli parla così della vicenda legata a Francesco Acerbi, assolto dalle accuse di razzismo

TuttoNapoli.net

Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli parla così della vicenda legata a Francesco Acerbi, assolto dalle accuse di razzismo: "È una situazione molto strana, credo che manchino delle risposte. È strano che in una situazione come questa non ci sia stata una telecamera che abbia ripreso quello che si sono detti. E mi sembra strano che, quando c'è stato il confronto con l'arbitro, non sia stato riportato quello che è successo e che si sono detti.

Sembra che Acerbi abbia detto a Juan Jesus che gioca in squadra con un altro ragazzo di colore, quindi è come se avesse ammesso. Quindi io credo che, giustamente, abbiano perso tutti: solo la coscienza di Acerbi sa se lui ha detto e fatto qualcosa che non doveva fare".