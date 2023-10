Ravanelli: "Conte è juventino dentro, ma il lavoro è lavoro. Sul no al Napoli..."

Intervenuto a "TV Play", Fabrizio Ravanelli, ex centravanti della Juventus tra le altre, si sofferma sul rifiuto di Antonio Conte ad allenare il Napoli

Intervenuto a TV Play, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato del rifiuto di Antonio Conte ad allenare il Napoli a stagione in corso, motivandolo proprio con la preferenza per un progetto che possa essere seguito fin dall'inizio: "Gli sarebbe piaciuto prendere una squadra dall’inizio e in questo momento si sentiva ancora di voler stare a casa con la famiglia. Lui dentro di sé è juventino, poi il lavoro è lavoro, ma la fede resta quella".