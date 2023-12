Ravanelli: “Il Barcellona sta facendo una fatica immensa, il Napoli se la gioca alla pari”

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, è intervenuto ai microfoni di TVPlay

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, è intervenuto ai microfoni di TVPlay: “Credo che il sorteggio sia andato abbastanza bene, per quanto riguardo Napoli e Inter è vero che Barcellona e Atletico Madrid sono squadre comunque impegnative ma sono alla portata di entrambe. Quest’anno il Barcellona sta facendo una fatica immensa, prendendo tanti gol, il presidente vorrebbe forse esonerare Xavi.

L’anno scorso entrambi hanno vinto il campionato ma non stanno andando bene e la qualificazione sarà alla pari. L’Inter invece parte leggermente favorita, ma sarà una partita equilibrata e dipenderà molto da come arriveranno tra due mesi e dalle possibili assenze. A oggi vedo un 51% Inter e 49% Atletico Madrid. Per la Lazio invece è proibitiva, solo un miracolo può salvarla”.