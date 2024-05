Ravezzani elogia ADL: "Ha capito che un allenatore non vale l'altro, mica prende Lopetegui…”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è già espresso sul proprio profilo X sulla questione nuovo allenatore del Napoli

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è già espresso sul proprio profilo X sulla questione nuovo allenatore del Napoli: "De Laurentiis può piacere o meno (io lo aborro, per esempio) ma non si può negare che sia un presidente di successo. Ebbene, dopo aver provato sulla sua pelle che un allenatore non vale l’altro, punta su Conte o Pioli. Non su Lopetegui, Fonseca et similia. Vorrà dire qualcosa?"