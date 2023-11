Ravezzani: “Napoli unica italiana che ha zoppicato in Champions e aveva la partita più facile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia

Il Napoli è l'unica italiana che ha zoppicato in Champions ed era quella che aveva la partita più facile. Questa squadra sta iniziando a mancare gli appuntamenti importanti ed è preoccupante. Quando serve il risultato che rimette tutto sul binario giusto, poi il Napoli deraglia. Bisogna accettare che gli azzurri siano ormai questi, anche se battere l'Union Berlino era il minimo sindacale. Ora arriverà un tour de force per il Napoli, pieno di partite importanti e quasi proibitive. In campionato ha perso tanti punti che ora avrebbero fatto comodissimo per la serenità del gruppo.

La continuità manca perché manca la tensione giusta all'interno della squadra. Garcia resta una scelta che lascia perplessi, ma è chiaro che non riscuota la fiducia dei tifosi e del gruppo. E se non vinci, vai in ansia dai giornalisti fino ai calciatori. Non può essere solo colpa sua, anche se fosse rimasto Spalletti il campionato dello Scudetto sarebbe stato irripetibile. Di certo, il passato recente di Garcia non dà garanzie. Napoli già fuori dalla lotta Scudetto? Spero proprio di no, le cavalcate solitarie non fanno bene al nostro campionato. Con tutto il rispetto, ma l'anno scorso si sono divertiti solo i napoletani (ride ndr)... L'Inter mi sembra meno travolgente, ma sta iniziando a prendere il largo".