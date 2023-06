Ravezzani sminuisce Spalletti: “Il Napoli ha vinto grazie ad ADL e a chi ha fatto il mercato"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia: "Il Napoli ha un vantaggio enorme, un presidente che ha la stessa logica di Cardinale. De Laurentiis ha sempre guadagnato, per lui è stato un affare di cuore e portafoglio, in ogni caso è sempre stato sul territorio, con una certa presenza, spesso con un rapporto conflittuale con la tifoseria. Inter? Se ha un presidente così ricco che può permettersi di ripianare – che tutti si augurano di avere – ma se non ce la fa, il giorno in cui devi vendere arriva ed è arrivato anche per l’Inter. Poi l’ha fatto bene, così come il Napoli ha fatto un ottimo mercato. A me preoccupa di più il Milan, ma vedremo come il Napoli farà senza Giuntoli. Juventus? L’emblema di come un club possa depauperare un vantaggio competitivo che sembrava insanabile.

Mercato? I tifosi del Napoli dovranno avere pazienza, altrimenti rischiano di peggiorare la situazione qualora questa dovesse essere buia. Il Napoli ha fatto molta simpatia anche a me quest’anno. Occhio alla Roma e alla Lazio. Ceferin, VAR e GLT? Nella stragrande maggioranza delle competizioni non c’è la VAR, ma il calcio ad un certo livello senza non può più esistere. Garcia? È bravo. Il Napoli quest’anno ha vinto non per Spalletti, ma per De Laurentiis e chiunque abbia fatto il mercato".