Ravezzani: “Sozza? C'è ancora chi crede che il Napoli ha perso Scudetto guardando la Juve”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, della ripresa della Serie A e non solo.



Ronaldo, c'è una clausola che gli permetterebbe di passare al Newcastle in caso di approdo del club in Champions:

"La sensazione è che non perda occasione per rendersi un po' ridicolo. E' la dimostrazione che non accetti un dato di fatto, che sia obsoleto. Potrebbe uscire con stile, eleganza, e non c'è riuscito. Questa storia è ridicola, non molla la presa. Negli ultimi anni è stato imbarazzante, e si è reso ancor più ridicolo con l'atteggiamento dei suoi familiari".

Duello a scacchi tra Inter e Napoli: quale la mossa che può fa pendere il risultato dalla propria parte?

"1-1, segna nel primo tempo il Napoli, l'Inter pareggia nel secondo tempo e non va in porto il forcing finale (scherza, ndr). Difficile dire come andrà. Certamente tifo per l'Inter, anche perché se il Napoli vince ancora è finita".