Ravezzani: "Spalletti meglio di Sarri, fa bene ad ingrullirsi! Roma? Dovrebbe valere il Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia

La lotta Champions è drammatica per chi partecipa, Inter e Milan vanno in campo con l'angoscia di non fare punti: non andare in Champions per loro sarebbe un disastro. Roma-Juve? Tanta roba, una sfida storica tra due società che però negli ultimi anni hanno fatto malissimo. La Roma può valere il Napoli per proprietà, risorse e tutto, anche qualcosa in più. L'anno scorso fu celebrata una coppetta di cui non ricorda nessuno il nome, mentre ora fatica a qualificarsi in Champions per l'ennesimo anno".