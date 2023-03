Real, Ancelotti: "Ci sarà da soffrire. Napoli? Pericoloso, può concentrarsi sulla coppa"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il passaggio del turno dei blancos: "Abbiamo controllato bene, non dovevamo pensare solo a difendere. L'esperienza ci ha aiutato a gestire bene il gioco. Questi ragazzi non sono mai sotto pressione, mai in difficoltà. Qualsiasi pallone lo giocano con una chiarezza straordinaria".

Ora i quarti di finale. Le piacerebbe incontrare il Milan?

"Non lo so, a dire la verità. L'ideale sarebbe incontrarsi in finale a Istanbul ma la strada è lunga".