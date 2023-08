Real, Ancelotti: “Mai pensato a Osimhen! Esperienza a Napoli? E’ mancata fiducia tra le parti…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è soffermato a lungo sulla Serie A nel corso di una lunga intervista a Radio Serie A.



Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è soffermato a lungo sulla Serie A nel corso di una lunga intervista a Radio Serie A.

Stupito dallo Scudetto del Napoli? "Il Napoli ha fatto un cambio generazionale forte, riuscendo a comprare dei giocatori importanti, soprattutto uno degli attaccanti più forti in Europa, che è Osimhen. E questo cambio radicale gli ha permesso di vincere".

Avete mai fatto un pensierino a Osimhen? "No, perché credo che la società abbia pensato che si potesse ovviare all'assenza di Benzema con l'acquisto di Bellingham".

Si è mai dato una spiegazione sulla fine della sua esperienza a Napoli? "A Napoli è successo quello che succede quando non crei un rapporto di fiducia tra le componenti. E quindi tra allenatore, squadra e società. Quando questo non si crea. Se mi dispiace? No, sono cose che succedono".