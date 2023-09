Real, Ancelotti: "Modric e Kroos sono ancora i migliori. Importanti anche per i giovani"

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la vittoria contro il Getafe è intervenuto in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo la vittoria contro il Getafe è intervenuto in conferenza stampa: "E' stata una partita complicata, ma già lo sapevamo. Abbiamo regalato un gol, ma questo non cambia il mio pensiero su Fran. Il secondo tempo è stato differenza, abbiamo segnato subito e poi abbiamo controllato, infine ha segnato Bellingham che è uno abituato a segnare ormai".

Nelle ultime settimane a Madrid si fa tanto parlare dell'esclusione di Modric e Kroos (oggi il croato titolare, il tedesco no) e Carletto risponde anche su questo: "Continuano ad essere i migliori. Ma poi confrontandoli con chi? Per me sono i migliori, e punto. La verità è che continuano ad essere importanti per i risultati del Real Madrid, ma anche per la formazione di giovani, e qui ce ne sono tanti".