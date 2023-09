Real, Carvajal su Gabri Veiga: "Posso capirlo, ha 20 anni e gli offrono quelle cifre..."

Il difensore del Real Madrid Daniel Carvajal ha toccato vari argomenti tra cui la scelta di Gabri Veiga di andare a giocare in Arabia

Nel corso di un'intervista rilasciata a Jorge Valdano per il suo format Universo Valdano, il difensore del Real Madrid Daniel Carvajal ha toccato vari argomenti tra cui la scelta di Gabri Veiga di andare a giocare in Arabia. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Marca: "Ha appena 20 anni e che gli arrivi un'offerta finanziaria così alta, lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania ho firmato un contratto di cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stata comprare una casa per i miei genitori. Vengo da un quartiere umile, è comprensibile".

Sull'impatto che sta avendo al Real Bellingham, arrivato in estate dal Borussia Dortmund: "Dal primo momento ci siamo guardati e abbiamo visto che sapeva quello che faceva. È un giocatore molto completo. Si muove su entrambi i lati, ha un traguardo, usa entrambe le gambe. Gli dai la palla e riesce a capirsi con i compagni con uno sguardo... Questo è molto importante".