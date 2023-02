Real, Kroos sogna la Superlega: "Non vedo l'ora, sarà spettacolare come un Federer-Nadal"

Il centrocampista del Real Madrid, intervenuto a Einfach mal Luppen, ha detto la sua sul progetto lanciato da Florentino Perez.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Toni Kroos si è ricreduto sulla Superlega. Il centrocampista del Real Madrid, intervenuto a Einfach mal Luppen, ha detto la sua sul progetto lanciato da Florentino Perez: "Penso che alla fine vedremo questa Superlega. Sono molto emozionato e sono abbastanza sicuro che anche molti club che si sono voltati saranno molto più aperti a questa storia. Sono convinto che abbia davvero dei grandi vantaggi. Non credo che l'idea all'inizio fosse proprio buona e, soprattutto, è stata comunicata in modo molto brusco, cioè da un giorno all'altro. Adesso c'è di nuovo entusiasmo. Semplicemente per le partite che vedremo lì.