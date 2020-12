Real Sociedad, William Josè: "Serata meravigliosa nello stadio Diego Armando Maradona!"

La Real Sociedad ha acciuffato il pareggio soltanto nel finale al Diego Armando Maradona, trovando la rete contro il Napoli con William Josè. Proprio il giocatore della squadra basca ha commentato cosi nel post partita, come riportato da Marca: "Una grandissima gioia. I miei compagni sono molto contenti. Sono molto contento. Ho sempre un grande affetto per loro. Sanno che ogni giorno cerco di migliorare e aiutare i miei compagni di squadra a portare a termine la classifica. Una serata meravigliosa per tutto. Nello stadio che si chiama Diego Armando Maradona. Ma adesso pensiamo alla partita di domenica, che sarà una partita molto difficile".