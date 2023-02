Recoba: "Napoli imprendibile in campionato, ma Inter può fare strada in Champions"

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Nazione, Alvaro ‘Chino’ Recoba ha parlato anche della sua passione per l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Nazione, Alvaro ‘Chino’ Recoba ha parlato anche della sua passione per l'Inter, sua ex squadra, che continua a seguire anche dall'Uruguay: "Sempre. Ma se in campionato quest’anno il Napoli è imprendibile per tutti, conto che l’Inter si possa fare ancora un po’ di strada in Champions, visto che nelle Coppe ha sempre fatto bene. Certo negli ultimi anni il Porto è la bestia nera delle Italiane e non sarà facile.